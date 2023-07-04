У розвідці пояснили, для чого РФ розганяє фейк про теракт на ЗАЕС

Російські окупанти почали поширювати в мережі інформацію про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Проте, в українській розвідці повідомляють, що це лише чергова інформаційна провокація ворогів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу.

Юсов зазначив, що роздування ситуації на Запорізькій АЕС – це примітивна ІПСО, а інформація про те, що Україна планує атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, не відповідає дійсності.

Юсов наголосив, що для поширення таких фейків у росіян є кілька причин. Перша - це відповідь на широку інформаційну кампанію, яку Україна проводить у світі з метою розкриття злочинів російських окупантів на території Запорізької АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Друга причина, за словами Юсова, полягає в тому, що такі інформаційні вкиди можуть бути використані як підготовка та прикриття до справжніх терористичних дій. Також слід враховувати можливість маніпуляцій з метою спричинення паніки та хаосу.

"Але наразі якоїсь суттєвої зміни на станції ми не спостерігаємо. Втім, низка об'єктів на станції заміновані, і так – існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту. Але наразі мова йде про підвищення градуса ядерного шантажу, проведення ІПСО з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників,– наголосив Юсов.

В той же час, партизанський рух "Атеш" повідомляє, що в Енергодарі і Маріуполі помітили мобільні радіаційні лабораторії, які окупанти отримали з Воронезької області.

Партизани припустили, що росіяни, можливо, щось вивезли із ЗАЕС через морський порт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС, аби у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух з радіаційним викидом.