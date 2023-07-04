В разведке объяснили, для чего РФ разгоняет фейк о теракте на ЗАЭС

Российские оккупанты начали распространять в сети информацию о том, что в ночь на 5 июля ВСУ планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Однако в украинской разведке сообщают, что это только очередная информационная провокация врагов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

Юсов отметил, что раздувание ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная ИПСО, а информация о том, что Украина планирует атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что для распространения таких фейков у россиян есть несколько причин. Первая – это ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина проводит в мире с целью раскрытия преступлений российских оккупантов на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

Вторая причина, по словам Юсова, состоит в том, что такие информационные вбросы могут быть использованы в качестве подготовки и прикрытия к настоящим террористическим действиям. Также следует учитывать возможность манипуляций с целью вызова паники и хаоса.

"Но пока каких-либо существенных изменений на станции мы не наблюдаем. Впрочем, ряд объектов на станции заминированы, и так – существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но сейчас речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведение ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников, – подчеркнул Юсов.

В то же время, партизанское движение "Атеш" сообщает, что в Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории, полученные оккупантами из Воронежской области.

Партизаны предположили, что россияне, возможно, что-то увезли из ЗАЭС через морской порт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия заменяла оккупированную ею Запорожскую АЭС, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.