"В ближайшее время". ВСУ предупредили о возможной подготовке российской провокации на ЗАЭС

Российские оккупанты, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сегодня, 4 июля, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

По данным украинских военных, взрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку "обстрелов" со стороны Украины.

"Вооруженные силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", – добавили в Генштабе.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что специалисты организации не увидели подготовку окупантов к атаке на Запорожской АЭС. Но не исключено, что "все может случиться".

Тем временем жителям населенных пунктов, близлежащих к станции, раздали таблетки калия йодида, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий предполагаемого теракта.