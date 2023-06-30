МАГАТЭ не увидело подготовку окупантов к удару по ЗАЭС, но "все может быть"

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не увидели подготовку российских окупантов к атаке на Запорожской АЭС, однако не исключено, что "все может случиться".

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии France24.

По его словам, ситуация на АЭС "серьезная", но стабилизируется после разрушения Каховской ГЭС.

"Немедленные меры были приняты управленцами станции, чтобы сохранить количество воды в пруду-охладителе, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Гросси подчеркнул, что рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства относительно ситуации, которая чрезвычайно нестабильна, поскольку АЭС находится на линии фронта". По его словам, "станция невероятно хрупкая и открыта для повреждений в случае перестрелки".

В то же время, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС, гендиректор МАГАТЭ заявил, что во время визита на ЗАЭС "не видел такого развития событий", но "все может случиться".

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения к станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как заметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.