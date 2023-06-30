МАГАТЕ не побачило підготовку окупантів до удару по ЗАЕС, але "все може бути"

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не побачили підготовку російських окупантів до атаки на Запорізькій АЕС, проте не виключено, що "все може трапитися".

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у коментарі France24.

За його словами, ситуація на АЕС "серйозна", але стабілізується після руйнування Каховської ГЕС.

"Негайні заходи були вжиті управлінцями станції, аби зберегти кількість води у ставку-охолоджувачі, але цього буде недостатньо у довгостроковій перспективі", - зазначив він.

Гроссі наголосив, що зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною, оскільки АЕС знаходиться на лінії фронту". За його словами, "станція неймовірно крихка і відкрита для пошкоджень у разі перестрілки".

Водночас, коментуючи заяви президента Володимира Зеленського про підготовку Росією теракту на ЗАЕС, гендиректор МАГАТЕ заявив, що під час візиту на ЗАЕС "не бачив такого розвитку подій", але "все може трапитися".

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.