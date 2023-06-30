Загроза теракту на ЗАЕС. Росіяни поступово тікають з АЕС та Енергодару - ГУР

Російські окупанти поступово залишають територію захопленої Запорізької АЕС та місто-супутник станції Енергодар.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно отриманих вказівок вони мають поїхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - повідомили у розвідці.

Водночас на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", - наголосили у ГУР.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.