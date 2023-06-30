Угроза теракта на ЗАЭС. Россияне постепенно бегут из АЭС и Энергодара - ГУР

Российские оккупанты постепенно покидают территорию захваченной Запорожской АЭС и город-спутник станции Энергодар.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно полученным указаниям, они должны поехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма.

"На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", - сообщили в разведке.

В то же время, на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

"Персоналу, который остается на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", - подчеркнули в ГУР.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения к станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как заметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.