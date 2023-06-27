Угроза теракта на Запорожской АЭС. Названо количество людей, которых могут эвакуировать в случае катастрофы

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции могут эвакуировать около 140 тысяч человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что эти люди находятся в 50-километровой зоне вокруг станции. Речь идет о двух общинах Запорожской области и паре районов Запорожья. Кроме того, власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.

"В соответствии с планами эвакуации у нас есть маршруты эвакуации, пункты эвакуации, пункты обеззараживания и также мы с международными партнерами и волонтерами организуем замену вещей в случае необходимости", – высказался чиновник.

Также Малашко добавил, что сейчас все показатели в норме – как возле станции, так и за ее пределами.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как заметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.