США оценили возможность российского теракта на Запорожской АЭС

США сейчас не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС, несмотря на предупреждение украинских властей о подготовке Россией теракта на станции.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Но мы следим за этим очень, очень внимательно", - отметил он.

Также Кирби добавил, что в настоящее время США не видят признаков того, что Россия может применить ядерное оружие.

"Скажу одно − что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается. И мы не видим никаких признаков − кроме бурной риторики − мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - сказал он.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на ЗАЭС. В дипведомстве отметили необходимость усилить ограничительные меры по атомной отрасли РФ и ее военно-промышленному комплексу.

А в американском Институте изучения войны (ISW) высказались, что радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но невозможным. По данным аналитиков, Кремль может использовать угрозы возможных терактов на станции, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поинформировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС. Как рассказал глава ГУР, враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.