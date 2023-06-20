Буданов ответил, разместила ли Россия уже свое ядерное оружие в Беларуси

В Беларуси идет подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока Россия не переместила туда ни одной боеголовки.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Процесс подготовки к возможному перемещению действительно продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на данный момент ни одна боеголовка еще не перемещена", - отметил он.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси Путин сказал в конце марта, отметив, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перебрасывать оружие.

В свою очередь Путин позже сказал, что ядерное оружие будет доставлено после 7-8 июля. Однако 16 июня он отметил, что первые российские заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательное перемещение завершится к концу года.