Буданов відповів, чи розмістила вже Росія свою ядерну зброю у Білорусі

У Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки Росія не перемістила туди жодної боєголовки.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - зазначив він.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі російський диктатор Володимир Путін сказав наприкінці березня, зазначивши, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала перекидати зброю.

Своєю чергою Путін пізніше сказав, що ядерну зброю доставлять після 7-8 липня. Однак 16 червня він зазначив, що перші російські заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.