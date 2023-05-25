Керувати буде Москва. Росія та Білорусь підписали договір про розміщення ядерної зброї в РБ

Очільники міністерств оборони Росії та Білорусі підписали документи, що визначають переміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на білоруську територію.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на російській ЗМІ та Міноборони РБ.

В Мінську заявили, що "зацікавлені у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері".

Під час підписання документів міністр оборони РФ Сергій Шойгу черговий раз озвучив тези пропаганди, а саме "Захід веде "неоголошену війну" проти Росії та Білорусі".

Він також уточнив, що на офіційному рівні Росія розміщує нестратегічну ядерну зброю на території Білорусії, а не передає її країні. Тобто саме РФ контролюватиме зброю та рішення про її використання .

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

В США також стурбовані рішенням Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).