США не помітили активізації ядерних сил РФ після нещодавнього бряжчання зброєю, – CNN

США не виявили жодних ознак переміщення чи змін у російських ядерних силах попри нещодавнє бряжчання ядерною зброєю з боку російських офіційних осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого військового чиновника США й високопоставленого посадовця адміністрації.

"Ми не маємо жодних ознак зміни позиції стратегічних сил Росії і ми продовжуємо стежити за ситуацією. Ми не побачили нічого, що виправдовувало б зміну позиції наших власних стратегічних сил на даний момент", – висловився речник Ради національної безпеки США.

Як зауважує CNN, російські чиновники протягом останніх місяців неодноразово піднімали тему перспективи ядерної війни. США та їхні союзники з кожною загрозою спостерігали за російськими ядерними силами на предмет ознак переміщення або підготовки до їхнього розгортання.

Наприкінці квітня експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що загроза ядерного конфлікту "зростає з кожним днем". Цього року це були вже не перша його заява про перспективу ядерної війни. У січні Медведєв написав у Telegram про підтримку України з боку США та НАТО, зазначивши, що "поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну".

Нагадаємо, після квітневих слів Медведєва про можливість ядерного конфлікту секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що такі погрози є проявом страху. За його словами, чим гірше ставатиме ситуація на фронті, тим частіше ставатимуться "ядерні істерики" в Москві.