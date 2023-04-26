Секретар РНБО пояснив, чому Москва активізувала свої ядерні погрози

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї є проявом страху. Чим гірше ставатиме ситуація на фронті, тим частіше будуть "ядерні істерики" у Москві.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", - зазначив він.

Як повідомляли російські ЗМІ, напередодні заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що ядерна зброя має принципове значення для РФ і є "тією самою скрєпою", яка збирає державу до купи.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомляло, що у звʼязку з очікуваним контрнаступом України західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін використає "всі інструменти, які в нього залишилися", включаючи ядерні погрози та кібератаки.

Видання також звернуло увагу, що в березні експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви відповісти Україні "абсолютно будь-якою зброєю", якщо ЗСУ спробують повернути окупований Крим. Однак ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які за підсумками зустрічі 17 квітня засудили ці погрози та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.