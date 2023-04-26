Секретарь СНБО объяснил, почему Москва активизировала свои ядерные угрозы

Угрозы РФ по поводу применения ядерного оружия являются проявлением страха. Чем хуже станет ситуация на фронте, тем чаще будут "ядерные истерики" в Москве.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", - отметил он.

Как сообщали российские СМИ, накануне заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие имеет принципиальное значение для РФ и является "той самой скрепой", которая собирает государство в кучу.

Напомним, издание The Guardian сообщало, что в связи с ожидаемым контрнаступлением Украины западные лидеры готовятся, что президент РФ Владимир Путин использует "все оставшиеся у него инструменты", включая ядерные угрозы и кибератаки.

Издание также обратило внимание, что в марте экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы ответить Украине "абсолютно любым оружием", если ВСУ попытаются вернуть оккупированный Крым. Однако ядерная риторика России объединила министров G7, которые по итогам встречи 17 апреля осудили эти угрозы и раскритиковавли план Путина поразмещению тактического ядерного оружияв Беларуси.