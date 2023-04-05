Россия не начала бы войну. Клинтон сожалеет, что убеждал Украину отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что в свое время побуждал Украину отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью RTÉ.

"Я чувствую личную причастность к тому, что я заставил их отказаться от ядерного оружия. И никто из них не считает, что Россия пошла бы на это (войну, – ред.), если бы в Украине все еще было бы их оружие", – высказался Клинтон.

Как отметил бывший глава США, он понимал, что президент РФ Владимир Путин не будет соблюдать соглашение, которое подписал его предшественник Борис Ельцин.

"Когда президенту Путину стало удобно, он нарушил это и сначала взял Крым. И я почувствовал ужас, потому что Украина очень важная страна", - сказал Клинтон.

При этом он убежден, что поддержка Украины со стороны Запада должна оставаться непоколебимой.

"Я считаю, что то, что сделал Путин, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что мы должны отказываться от поддержки их», – отметил экс-президент США.

Напомним, в январе 1994 года президенты Украины, США и России Леонид Кравчук, Билл Клинтон и Борис Ельцин подписали трехстороннее заявление, в котором решили предпринимать действия по вывозу ядерных боезарядов из Украины, оставшихся на украинской территории после распада СССР.

В декабре того года США стали одним из подписантов Будапештского меморандума, который предусматривал обязательства России, Штатов и Великобритании уважать территориальную целостность Украины.