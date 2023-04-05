Росія не почала б війну. Клінтон шкодує, що переконував Україну відмовитися від ядерної зброї

Експрезидент США Білл Клінтон шкодує, що свого часу спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї. Про це він заявив в інтервʼю RTÉ.

"Я відчуваю особисту причетність до того, що я змусив їх відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вважає, що росія пішла б на це (війну, – ред.), якби в Україні все ще була б їхня зброя", – висловився Клінтон.

Як зауважив колишній очільник США, він розумів, що президент РФ Володимир Путін не дотримуватиметься угоди, яку підписав його попередник Борис Єльцин.

"Коли президенту Путіну стало зручно, він порушив це і спочатку взяв Крим. І я відчув жах, тому що Україна – дуже важлива країна", - сказав Клінтон.

При цьому він висловив переконання, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.

"Я вважаю, що те, що зробив Путін, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа та Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що ми повинні відмовлятись від підтримки їх", – зазначив експрезидент США.

Нагадаємо, в січні 1994 року президенти України, США й Росії Леонід Кравчук, Білл Клінтон та Борис Єльцин підписали тристоронню заяву, в якій вирішили вживати дії щодо вивезення ядерних боєзарядів з України, що залишилися на українській території після розпаду СРСР.

У грудні того року США стали одним із підписантів Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії, Штатів та Великої Британії поважати територіальну цілісність України.