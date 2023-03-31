В ООН опасаются применения ядерного оружия

Сегодня риск применения ядерного оружия выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен деэскалировать напряженность, считает заместитель генсека ООН.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова заместителя генерального секретаря ООН Идзумы Накамицу во время заседания Совбеза.

"Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике Холодной войны... Я хочу повторить: государства должны избегать любых действий, приводящих к эскалации. В целях безопасности всех нас я призываю РФ, США и ООН поговорить о возвращении к новому договора о ядерном оружии", - заявила Накамицу.

Заместитель генсека ООН призвала все государства-участники договора о нераспространении ядерного оружия выполнять обязательства и приложить усилия, чтобы снизить ядерный риск.

Напомним, президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Президент РФ Владимир Путин заявил о таких планах 25 марта.