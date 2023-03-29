"Это опасный разговор". Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом он заявил журналистам, пишет CNN.

"Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим… О чем я говорил с вами в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство", – отметил он .

Как передает "Укринформ", координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг заявлений Кремля о ядерном оружии, однако не видят признаков подготовки РФ к его применению в Украине.

"Мы не заметили никаких шагов со стороны президента РФ Владимира Путина в контексте того, что он пообещал сделать. И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - отметил он .

Кирби напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно предупреждали о серьезных последствиях, если Россия прибегнет к применению ядерных боеприпасов. США продолжают пристально наблюдать за развитием ситуации.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).