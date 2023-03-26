У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною

Ядерна риторика президента РФ Володимира Путіна – небезпечна та безвідповідальна. Про це заявив речник НАТО в коментарі Reuters, реагуючи на заяву російського диктатора про наміри розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Представник Альянсу звинуватив Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід із ядерного договору СНО-ІІІ. Документ передбачав обмеження кількості стратегічних ядерних боєголовок, міжконтинентальних ракет та бомбардувальників для їх доставки, які США та Росія можуть розгорнути.

При цьому він зазначив, що наразі НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили Альянс скоригувати його власну.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня. Він зазначив, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

При цьому диктатор сказав, що приводом для такого кроку послужила нещодавня новина про наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму".