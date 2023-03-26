В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной

Ядерная риторика президента РФ Владимира Путина – опасна и безответственна. Об этом заявил спикер НАТО в комментарии Reuters, реагируя на заявление российского диктатора о намерениях разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Представитель Альянса обвинил Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход из ядерного договора СНВ-III. Документ предусматривал ограничение количества стратегических ядерных боеголовок, межконтинентальных ракет и бомбардировщиков для их доставки, которые США и Россия могут развернуть.

При этом он отметил, что в настоящее время НАТО не заметило никаких изменений в ядерной позиции России, которые бы заставили Альянс скорректировать его собственную.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта. Он отметил, что строительство хранилища завершится 1 июля.

При этом диктатор сказал, что поводом к такому шагу послужила недавняя новость о намерениях Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного путинского режима".