Украина получит от Великобритании снаряды, содержащие обедненный уран

Правительство Великобритании решило передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, решение о предоставлении которых было принято ранее.

Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди, сообщает пресс-служба парламента.

"Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", - рассказала глава Минобороны.

Такие снаряды, как отметила Голди, обладают сравнительно высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Известно, что Великобритания намерена передать Украине 28 танков Challenger 2. В рамках своего крупнейшего пакета военной помощи Украине кроме танков Challenger 2 Киев получит от Лондона САУ AS90 и бронетранспортеры, ракеты для противовоздушной обороны и 100 тысяч артиллерийских снарядов.

Обучают украинским танкистам управлению тяжелыми танками Challenger 2 также в Великобритании.

Накануне объявления о передаче этого оружия СМИ сообщили, что в новый пакет войдут и ударные вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire, однако о них речь не шла.