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Україна отримає від Великобританії снаряди, що містять збіднений уран

Військова допомога Великобританії Україні
Велика Британія також передасть Україні танки Challenger 2. Фото: Wikipedia

Уряд Великобританії вирішив передати Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2, рішення про надання яких прийняли раніше.

Про це заявила заступник міністра оборони Британії Анабель Голді, повідомляє пресслужба парламенту.

"Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, що містять збіднений уран", — розповіла очільниця Міноборони.

Такі снаряди, як зауважила Голді, мають порівняно високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

Відомо, що Велика Британія має намір передати Україні 28 танків Challenger 2. В рамках свого найбільшого пакету військової допомоги Україні, окрім танків Challenger 2, Київ отримає від Лондона САУ AS90 та бронетранспортери, ракети для протиповітряної оборони та 100 тисяч артилерійських снарядів.

Навчають українських танкістів управлінню важкими танками Challenger 2 також у Великобританії. 

Напередодні оголошення про передачу цієї зброї ЗМІ повідомили, що в новий пакет можуть увійти і ударні вертольоти Apache, озброєні ракетами Hellfire.

Автор:
Віта Молодан