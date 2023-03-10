ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Британія та Франція хочуть надати Україні вирішальну перевагу на полі бою, – Сунак

Емманюель Макрон, Ріші Сунак, 10 березня 2023, Франція, Британія
Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі 10 березня 2023. Фото: Ріші Сунак / Twitter

Велика Британія та Франція прагнуть надати Україні додаткову підтримку, щоб ЗСУ мали вирішальну перевагу на полі бою. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, передає Sky News.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

"Очевидно, ми взяли на себе лідерство у забезпеченні основних бойових танків, що допомогло спонукати інших зробити те саме. Зброя далекого радіусу дії була ще однією сферою, де ми знову просунулися вперед, тому що ми вважаємо, що на цьому етапі конфлікту така зброя є важливою", – сказав Ріші Сунак, який сьогодні, 10 березня, зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він додав, що війна закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, "але це рішення має приймати Україна". 

Як передає The Guardian, також Сунак розповів про бажання перемоги України у війні, й наразі це означає "надати їм підтримку, можливості та навчання, щоб здійснити наступ і мати вирішальну перевагу на полі бою".

Нагадаємо, що наприкінці лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про прийняття урядом країни рішення, яке наростить виробництво зброї. Це дозволить збільшити поставки до України.