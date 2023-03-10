Велика Британія та Франція прагнуть надати Україні додаткову підтримку, щоб ЗСУ мали вирішальну перевагу на полі бою. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, передає Sky News.

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"Очевидно, ми взяли на себе лідерство у забезпеченні основних бойових танків, що допомогло спонукати інших зробити те саме. Зброя далекого радіусу дії була ще однією сферою, де ми знову просунулися вперед, тому що ми вважаємо, що на цьому етапі конфлікту така зброя є важливою", – сказав Ріші Сунак, який сьогодні, 10 березня, зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він додав, що війна закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, "але це рішення має приймати Україна".

Як передає The Guardian, також Сунак розповів про бажання перемоги України у війні, й наразі це означає "надати їм підтримку, можливості та навчання, щоб здійснити наступ і мати вирішальну перевагу на полі бою".

Нагадаємо, що наприкінці лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про прийняття урядом країни рішення, яке наростить виробництво зброї. Це дозволить збільшити поставки до України.