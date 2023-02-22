Сунак відповів, чому питання передачі Україні винищувачів є складним для Британії

Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, але для самої Великої Британії це завдання є складним.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, пише "Європейська правда".

"Що стосується винищувачів, то я сказав, коли ваш президент був тут, що ми будемо першою країною, яка навчить українських пілотів користуватися такими винищувачами або іншими літаками. Йдеться не лише про їхню купівлю, а й про тактику, і це ширша частина плану, який полягає в тому, як ми можемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі", - зазначив він.

За його словами, станом на зараз передача конкретних британських літаків і літаків загалом є складним завданням.

"Це не легко, тому що є цілий набір речей, які виникають поруч, йдеться не тільки про літак. Це те, як ви доглядаєте за ним, як ви його обслуговуєте, і над цим потрібно працювати", - пояснив Сунак.

Він додав, що британські літаки "дуже відрізняються" від тих, до яких звикли українські пілоти.

Разом з тим, британський прем'єр підтвердив готовність допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні.

"Зараз, якщо є країни, які можуть надати літаки, що можуть бути використані в Україні, то ми допоможемо їм це зробити. Це те, що ми сказали. Тому що ми прагнемо продовжувати надавати всю підтримку, яку ми не можемо", - наголосив Сунак.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не виключає, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні.

Нагадаємо, що нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. В Міноборони також впевнені, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів.