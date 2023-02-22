Сунак ответил, почему вопрос передачи Украине истребителей является сложным для Британии

Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, но, для самой Британии эта задача является сложной.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет "Европейская правда".

"Что касается истребителей, то я сказал, когда ваш президент был здесь, что мы будем первой страной, которая научит украинских пилотов пользоваться такими истребителями или другими самолетами. Речь идет не только об их покупке, но и о тактике, и это более широкая часть плана, который заключается в том, как мы можем сделать так, чтобы Украина могла защитить себя не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе", – отметил он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день передача конкретных британских самолетов и самолетов в целом является сложной задачей.

"Это не легко, потому что есть целый набор вещей, которые возникают рядом, речь идет не только о самолете. Это то, как вы ухаживаете за ним, как вы его обслуживаете, и над этим нужно работать", - пояснил Сунак.

Он добавил, что британские самолеты "очень отличаются" от тех, к которым привыкли украинские пилоты.

Вместе с тем британский премьер подтвердил готовность помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине.

"Сейчас, если есть страны, которые могут предоставить самолеты, которые могут быть использованы в Украине, то мы поможем им это сделать. Это то, что мы сказали. Потому что мы стремимся продолжать оказывать всю поддержку, которую мы не можем", - подчеркнул Сунак.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не исключает, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине.

Напомним, что команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны также уверены, что Украина все же получит самолеты-истребители от стран-партнеров.