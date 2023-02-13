Столтенберг об истребителях: союзники Альянса могут предоставить Украине самолеты для обороны

Союзники НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины, но Альянс может предоставить Киеву современные боевые самолеты для самозащиты.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, пишет Liga.net.

"Есть возможность, что союзники НАТО передадут самолеты Украине", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что это украинцы будут использовать против оккупантов западные самолеты, то есть за штурвалом не будет летчиков Альянса, а потому НАТО не будет втянута в войну.

Он также подтвердил, что 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Силам обороны Украине.

"Идут постоянные обсуждения и разговоры внутри Альянса насчет того, какие типы военных систем мы должны передать (ВСУ, - ред.), и, как вы видели в СМИ, продолжаются дискуссии по вопросу о самолетах. И я ожидаю, что завтра это также будет рассматриваться на встрече здесь, в Брюсселе", - сказал генсек НАТО.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.