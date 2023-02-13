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Столтенберг об истребителях: союзники Альянса могут предоставить Украине самолеты для обороны
Союзники НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины, но Альянс может предоставить Киеву современные боевые самолеты для самозащиты.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, пишет Liga.net.
"Есть возможность, что союзники НАТО передадут самолеты Украине", – сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что это украинцы будут использовать против оккупантов западные самолеты, то есть за штурвалом не будет летчиков Альянса, а потому НАТО не будет втянута в войну.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также подтвердил, что 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Силам обороны Украине.
"Идут постоянные обсуждения и разговоры внутри Альянса насчет того, какие типы военных систем мы должны передать (ВСУ, - ред.), и, как вы видели в СМИ, продолжаются дискуссии по вопросу о самолетах. И я ожидаю, что завтра это также будет рассматриваться на встрече здесь, в Брюсселе", - сказал генсек НАТО.
Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".
Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.