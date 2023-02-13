Столтенберг про винищувачі: союзники Альянсу можуть надати Україні літаки для оборони

Союзники НАТО не втручатимуться у війну, яку Росія розв'язала проти України, але Альянс може надати Києву сучасні бойові літаки для самозахисту.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, пише Liga.net.

"Є можливість, що союзники НАТО передадуть літаки Україні", – зазначив він.

Столтенберг наголосив, що це українці будуть використовувати проти окупантів західні літаки, тобто за штурвалом не буде льотчиків Альянсу, а тому НАТО не буде втягнута у війну.

Він також підтвердив, що 14 лютого на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць України у форматі Рамштайн буде розглянуто тему постачання бойових західних літаків Силам оборони Україні.

"Йдуть постійні обговорення та розмови всередині Альянсу щодо того, які типи військових систем ми повинні передати (ЗСУ, - ред.), і, як ви бачили у ЗМІ, тривають дискусії щодо питання про літаки. І я очікую, що завтра це також розглядатиметься на зустрічі тут, у Брюсселі", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.