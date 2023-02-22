Ермак ответил, какая страна может первой предоставить Украине истребители

В Офисе президента не исключают, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать", – отметил он.

Ермак добавил, что Киев работает для получения западных истребителей.

Напомним, что команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны также уверены, что Украина все же получит самолеты-истребители от стран-партнеров.

Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили телеканалу Sky News, что правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.