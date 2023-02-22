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Єрмак відповів, яка країна може першою надати Україні винищувачі
В Офісі президента не виключають, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити", - зазначив він.
Єрмак додав, що Київ працює для отримання західних винищувачів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. В Міноборони також впевнені, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів.
Раніше в офісі прем'єр-міністра Ріші Сунака повідомили телеканалу Sky News, що уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.