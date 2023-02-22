Єрмак відповів, яка країна може першою надати Україні винищувачі

В Офісі президента не виключають, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні.

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Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити", - зазначив він.

Єрмак додав, що Київ працює для отримання західних винищувачів.

Нагадаємо, що нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. В Міноборони також впевнені, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів.

Раніше в офісі прем'єр-міністра Ріші Сунака повідомили телеканалу Sky News, що уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.