Британия и Франция хотят предоставить Украине решающее преимущество на поле боя, – Сунак

Великобритания и Франция стремятся предоставить Украине дополнительную поддержку, чтобы ВСУ имели решающее преимущество на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передает Sky News.

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"Очевидно, мы взяли на себя лидерство в обеспечении основных боевых танков, что помогло побудить других сделать то же самое. Оружие дальнего радиуса действия было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этом этапе конфликта такое оружие является важным", – сказал Риши Сунак, который сегодня, 10 марта, встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он добавил, что война закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, "но это решение должна принимать Украина".

Как передает The Guardian, также Сунак рассказал о желании победы Украины в войне, и сейчас это означает "оказать им поддержку, возможности и обучение, чтобы осуществить наступление и иметь решающее преимущество на поле боя".

Напомним, что в конце февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о принятии правительством страны решения, которое нарастит производство оружия. Это позволит увеличить поставки в Украину.