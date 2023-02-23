Великобритания приняла решение, которое поможет нарастить поставки оружия в Украину

Правительство Великобритании приняло решение о наращивании производства оружия, чтобы увеличить поставки в Украину. Речь идет, в частности, о производстве артиллерийских снарядов.

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Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес, передает агентство Reuters.

Он отметил, что таким образом Лондон будет пытаться усилить Украину и помочь ВСУ отбросить оккупантов.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что продолжаются ожесточенные бои на востоке Украины, где Россия хочет установить контроль над всем Донбассом. В то же время в Лондоне услышали заявления украинских властей о том, что ВСУ нужно больше западного оружия, чтобы оттеснить россиян, и поэтому делают соответствующие шаги.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Британии потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, такое как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки этого, нашего собственного пополнения".

Министр считает, что война становится более жестокой, поэтому Запад должен усилить свою обороноспособность .

"Безусловно, часть усилий этого года - это устойчивость - как мы, международное сообщество, можем стимулировать цепи поставок, как мы можем стимулировать наши собственные цепи поставок для нашего собственного оборудования, и это было одно из изменений", - добавил он.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не исключает, что Великобритания станет первой страной, разблокирующей поставки истребителей Украине. В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, но для самой Великобритании эта задача сложна.