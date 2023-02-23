Британія прийняла рішення, яке допоможе наростити поставки зброї в Україну

Уряд Великобританії прийняв рішення про нарощення виробництва зброї, щоб збільшити поставки до України. Йдеться, зокрема, про виробництво артилерійських снарядів.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, передає агентство Reuters.

Він зауважив, що таким чином Лондон намагатиметься посилити Україну та допомогти ЗСУ відкинути окупантів.

Очільник Міноборони Великобританії підкреслив, що тривають запеклі бої на сході України, де Росія хоче встановити контроль над усім Донбасом. Водночас, в Лондоні почули заяви української влади про те, що ЗСУ потрібно більше західної зброї, щоб відтіснити росіян, і тому роблять відповідні кроки.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже зараз почали отримувати деякі поставки цього, нашого власного поповнення".

Міністр вважає, що війна стає жорстокішою, тому Захід повинен посили свою обороноздатність.

"Безумовно, частина зусиль цього року — це стійкість — як ми, міжнародне співтовариство, можемо стимулювати ланцюги поставок, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги поставок для нашого власного обладнання, і це була одна зі змін", — додав він.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не виключає, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Водночас прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак уточнив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, але для самої Великої Британії це завдання є складним.