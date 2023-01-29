Українські військові прибули у Британію для навчання на танках Challenger

Українські танкісти прибули до Великобританії для навчання управлінню важкими танками Challenger 2.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

"Великобританія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – йдеться у повідомленні.

Також британське оборонне відомство опублікувало фото з прибуттям українських військових на навчання.

Як раніше заявляв посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, "це не займе багато часу - тому що, як зазначають британські інструктори, наші військові мотивовані та навчаються дуже швидко".

"Я думаю, що через місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, Британія передає 14 танків Challenger 2, техніка має прибути до України у березні.

Крім того, Велика Британія планує відправити в Україну 600 високоточних ракет Brimstone та самохідні артустановки AS90 у рамках пакету військової допомоги.