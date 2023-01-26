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У Міноборони Британії повідомили, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2

У Міноборони Британії повідомили, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2
Фото: Reuters

Велика Британія планує поставити в Україну танки Challenger 2 до кінця березня.

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Про це пише Reuters.

"Плануємо, що це буде в кінці березня", - сказав заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк у парламенті, відповідаючи на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

За його словами, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування транспортних засобів.

Нагадаємо, 20 січня відбулася восьма міжнародна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій зібралися представники оборонних відомств понад 50 країн світу. За підсумками зустрічі повідомили, що Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2.

Автор:
Ніна Комащенко