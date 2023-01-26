В Минобороны Британии сообщили, когда в Украину прибудут танки Challenger 2

Великобритания планирует поставить в Украину танки Challenger 2 до конца марта.

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Об этом пишет Reuters.

"Планируем, что это будет в конце марта", - сказал замминистра обороны Британии Алекс Чалк в парламенте, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию транспортных средств.

Напомним, 20 января состоялась восьмая международная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой собрались представители оборонных ведомств более 50 стран мира. По итогам встречи сообщили, что Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 .