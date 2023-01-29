Украинские военные прибыли в Британию для обучения на танках Challenger

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения управлению тяжелыми танками Challenger 2.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

Также британское оборонное ведомство опубликовало фото с прибытием украинских военных на учебу.

Как ранее заявлял посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, "это не займет много времени – потому что, как отмечают британские инструкторы, наши военные мотивированы и учатся очень быстро".

"Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Британия передает 14 танков Challenger 2, техника должна прибыть в Украину в марте.

Кроме того, Великобритания планирует отправить в Украину 600 высокоточных ракет Brimstone и самоходные артустановки AS90 в рамках пакета военной помощи.