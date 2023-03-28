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Политика
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В Раде ответили, усилят ли в Украине мобилизацию из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Федор Вениславский. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа".
Федор Вениславский. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа".

Мобилизацию в Украине пока не планируют усиливать даже на фоне заявлений президента страны-агрессора России Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси.

Об этом заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Он заверил, что угроз развертывания второго фронта на севере Украины нет.

"На постоянной основе в Беларуси находятся 5-6 батальонов, один отряд спецназначения. Они совершают определенные демонстрационные действия, но признаков того, что с территории Республики Беларусь может быть расширена агрессия, на данный момент нет", - сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России проводится всеобщая мобилизация и заверил, что ресурса сейчас хватает.

"На сегодняшний день потребностей, по выводам наших военных, в резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся постоянно", - добавил Вениславский.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию, если Белоруссия все же получит от России ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Автор:
Нина Комащенко