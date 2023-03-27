В ГУР рассказали, что кроется за ядерными угрозами путина

Российский диктатор Владимир Путин начал прибегать к ядерному шантажу и заявлять о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси из-за отчаяния, поскольку понимает, что может потерпеть поражение на поле боя.

Такое мнение высказал представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Свобода. Утро".

Такое заявление Путина означает не что иное, как попытки Кремля поднять ставки. Однако США и Европейский Союз очень четко отреагировали на ситуацию и дали понять, что на этот шантаж не будут вестись.

ГУР внимательно следит о передвижении ядерного оружия и строительстве хранилищ для его хранения.

"Эта информация имеет под собой основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть при перемещении ядерного вооружения и строительства подобных объектов", - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что эта ситуация вокруг ядерного оружия в Беларуси выглядит как пустые угрозы, и конкретно перемещение самого ядерного оружия пока не происходит.

В ГУР подчеркивают, что любой намек на использование ядерного оружия Путиным положит конец его режиму.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

В Германии назвали это объявление безответственным.