У ГУР розповіли, що криється за ядерними погрозами путіна

Російський диктатор Володимир Путін почав вдаватися до ядерного шантажу та заявляти про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі через відчай, оскільки розуміє, що може зазнати поразки на полі бою.

Таку думку висловив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Свобода.Ранок.

Така заява Путіна означає не що інше, як намагання Кремля підняти ставки. Проте США і Європейський Союз дуже чітко відреагували на цю ситуацію і дали зрозуміти, що на цей шантаж не вестимуться.

ГУР уважно слідкує про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання.

"Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що ця ситуація навколо ядерної зброї у Білорусі виглядає як пусті погрози і конкретно переміщення самої ядерної зброї наразі не відбувається.

В ГУР підкреслюють, що будь-який натяк на використання ядерної зброї Путіним покладе кінець його режиму.

Президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

У Німеччині назвали це оголошення безвідповідальними.