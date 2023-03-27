У Німеччині відреагували на погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

У Німеччині назвали оголошені президентом Росії Володимиром Путіним плани розмістити ядерну зброю у Білорусі безвідповідальними.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе, пише "Укрінформ".

Також вона назвала наведений Путіним "привід" для розміщення ядерної зброї таким, що вводить в оману.

Крім того, речниця запевнила, що Німеччина та союзники будуть продовжувати слідкувати за розвитком подій і в разі необхідності реагувати.

Також нові заяви та погрози Путіна прокоментував речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

"Заяви Путіна слід розглядати як частину пропаганди… кроки в напрямку ескалації… Ми підтримуємо Україну всіма силами. Ми робимо це не одні, так роблять США та багато інших країн", - зазначив він.

Він запевнив, що заява Путіна про можливості Росії виробляти танки тисячами не вплине на плани міжнародних партнерів передати Україні танки західного зразка.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного Путінського режиму".