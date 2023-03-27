В Германии отреагировали на угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

В Германии назвали объявленные президентом России Владимиром Путиным планы разместить ядерное оружие в Беларуси безответственными.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе, пишет "Укринформ".

Также она назвала приведенный Путиным "повод" для размещения ядерного оружия вводящим в заблуждение.

Кроме того, спикер заверила, что Германия и союзники будут продолжать следить за развитием событий и в случае необходимости реагировать.

Также новые заявления и угрозы Путина прокомментировал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

"Заявления Путина следует рассматривать как часть пропаганды… шаги в направлении эскалации… Мы поддерживаем Украину всеми силами. Мы делаем это не одни, так поступают США и многие другие страны", - отметил он.

Он заверил, что заявление Путина о возможности России производить танки тысячами не повлияет на планы международных партнеров передать Украине танки западного образца.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".