- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Германии отреагировали на угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
В Германии назвали объявленные президентом России Владимиром Путиным планы разместить ядерное оружие в Беларуси безответственными.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе, пишет "Укринформ".
Также она назвала приведенный Путиным "повод" для размещения ядерного оружия вводящим в заблуждение.
Кроме того, спикер заверила, что Германия и союзники будут продолжать следить за развитием событий и в случае необходимости реагировать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также новые заявления и угрозы Путина прокомментировал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
"Заявления Путина следует рассматривать как часть пропаганды… шаги в направлении эскалации… Мы поддерживаем Украину всеми силами. Мы делаем это не одни, так поступают США и многие другие страны", - отметил он.
Он заверил, что заявление Путина о возможности России производить танки тысячами не повлияет на планы международных партнеров передать Украине танки западного образца.
Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.
В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".