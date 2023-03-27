Размещение ядерного оружия в Беларусі. В ЕС ответили, имеют ли подтверждение от режима Лукашенко

У Европейского Союза нет подтверждений от нынешних властей Беларуси о том, что объявленный президентом России Владимиром Путиным план разместить на белорусской территории стратегическое ядерное оружие на самом деле будет воплощен.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Питер Стано.

"Если после соответствующего объявления Путина это действительно произойдет, это будет дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности. Мы не видели подтверждений белорусской стороны о том, что это стоит на порядке дня или происходит. Если это произойдет, конечно, будут последствия", - отметил он.

Комментируя возможные санкции, представитель Еврокомиссии напомнил, что это "конфиденциальная процедура".

"Когда речь идет о санкциях, это – компетенция государств-членов, и мы обычно предварительно не обсуждаем санкции до того момента, когда они будут приняты. Мы готовы к любому сценарию… Сначала очень важно отвергнуть это объявление и посмотреть, что белорусская сторона, режим Лукашенко который уже является соучастником этой брутальной и незаконной агрессии, что он скажет в этом отношении. Но факт состоит в том, что это будет дальнейшей эскалацией и поставит в опасность европейскую безопасность. Это не останется без ответа со стороны государств-членов", - заверил Стано.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".