Китай отреагировал на угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Китай против размещения российского ядерного оружия в Беларуси и считает, что следует снижать стратегические риски, а не повышать их.

Об этом сообщает государственное информационное агентство "Соху".

В Министерстве внешних дел Китая заявили, что Пекин не одобряет такое решение Москвы.

"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", - подчеркнули в МИДе Китая.

Также Пекин в очередной раз призвал к переговорам по "урегулированию украинского кризиса".

Следует подчеркнуть, что, как отмечали российские пропагандистские СМИ, после двухдневных переговоров в Москве с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что он выступает категорически против применения ядерного оружия.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".