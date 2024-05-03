Британия будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов помощи и позволяет бить по России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, помощь будет предоставляться "сколько это потребуется". Также Кэмерон рассказал, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России.

"Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования. Часть этого (оборудования) прибудет в Украину сегодня, пока я здесь", - сказал он в интервью Reuters .

Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, и что Киев решает, делать ли это.

"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина нуждается в защите", — сказал Кэмерон.

Кэмерон, возглавлявший Великобританию с 2010 и 2016 годов как премьер-министр и лишь несколько месяцев назад вернувшийся к передовой политике, встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев в качестве министра иностранных дел .

Помощь от Великобритании

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн). Он включает более 1600 ракет, миллионы патронов, дроны, катера и другое оружие.

В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которое будет направлено на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.