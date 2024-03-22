Великобритания объявила новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Новый пакет военной помощи, о котором объявила Великобритания, будет включать в себя передовые разведывательные беспилотники для ВСУ и средства на системы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что в новый пакет помощи в размере 60 млн фунтов стерлингов ($75 млн) от Международного фонда для Украины, которым руководит Великобритания, войдут новые передовые разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Пакет также будет содержать 20 млн фунтов стерлингов ($25 млн) на обеспечение систем противовоздушной обороны, которые помогут обеспечить безопасность украинского неба.

A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support 🇺🇦's Armed Forces.



It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2024

Как Великобритания помогает Украине

После массированных обстрелов, нанесенных Россией 29 декабря 2023 года, Великобритания заявила, что усилит противовоздушную оборону Украины. Для этого страна пришлет Киеву сотни ракет ПВО британского производства.

"Великобритания остается полностью преданной поддержке Украины. Сейчас пора для свободного мира объединиться и удвоить наши усилия, чтобы получить от Украины то, что им нужно для победы", – отметил Шаппс.

Он добавил, что в Соединенном Королевстве также определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику по отношению к правительству своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте того же года Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.

Фото: ua.depositphotos.com