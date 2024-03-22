Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги для України: що в нього увійде

Новий пакет військової допомоги, про який оголосила Велика Британія, включатиме передові розвідувальні безпілотники для ЗСУ та кошти на системи протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Зазначається, що в новий пакет допомоги обсягом 60 млн фунтів стерлінгів ($75 млн) від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, увійдуть нові передові розвідувальні безпілотники для підтримки Збройних Сил України.

Пакет також міститиме 20 млн фунтів стерлінгів ($25 млн) на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть забезпечити безпеку українського неба.

A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support 🇺🇦's Armed Forces.



It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2024

Як Велика Британія допомагає Україні

Після масованих обстрілів, які Росія завдала 29 грудня 2023 року, Великобританія заявила, що посилить протиповітряну оборону України. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва.

"Великобританія залишається цілковито відданою підтримці України. Зараз настав час для вільного світу об’єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб отримати від України те, що їм потрібно для перемоги", – зазначив Шаппс.

Він додав, що у Сполученому Королівстві також визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

Окрім цього, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні того ж року Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.

Фото: ua.depositphotos.com