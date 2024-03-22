- Категорія
- Війна в Україні
- Дата публікації
-
Перші українські пілоти закінчили навчання на F-16 у Британії
Перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Українські захисники неба також пройшли курси англійської мови задля покращення взаємодії з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів.
Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.
"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", - підкреслив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Винищувачі F-16 для України
Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.
Щоб Україна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в грудні повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.
Від Данії Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com