Нідерланди готують до відправки в Україну першу партію F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків.

Про це Рютте написав в соцмережі Х.

"Поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати до постачання в Україну 18 винищувачів F-16. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України", - написав Рютте.

За словами Рютте, до того, як Україна отримає літаки, їй потрібно ще виконати певні вимоги, які стосуються персоналу та необхідної для F-16 інфраструктури.

"Крім дозволу на експорт для здійснення постачання необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для відповіді на російську агресію, що триває", - зазначив він.

У свою чергу Зеленський подякував уряду Нідерландів за рішення стосовно винищувачів F-16, а також за підтримку початку переговорів щодо вступу до ЄС.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Він додав, що сторони обговорили події на фронті та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, БПЛА та протиповітряну оборону.

"Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський перебуваючи з візитом у Нідерландах повідомив, що винищувачі F-16 таки будуть в українському небі. Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів.