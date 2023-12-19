Зеленський вважає, що через затримку у постачанні зброї контрнаступ пройшов не так, як планувалося

Затримки військової допомоги від партнерів мали значний негативний вплив під час цьогорічного контрнаступу на півдні України через те, що у ЗСУ не було можливості контролювати повітряний простір.

Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський

"Неконтрольоване небо з боку України… Це мало вплив на південну операцію 23-го року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції, але це не говорить про те що ми не знайдемо вихід. Або вже не знайшли", - сказав глава держави.

За його словами, для того, щоб наступальні операції українських військових були вдалими, Україні потрібна підтримка, тому що деяких речей у нас просто немає.

Контрнаступ України, який розпочався весною був побудований на стратегії НАТО. Проте згідно з стандартами альянсу, жодна наступальна операція не відбувається без підтримки авіації, з якою в України є досить великі проблеми. Пілоти літають на старих радянських винищувачах МІГ-29, які аж ніяк не здатні змінити хід бою через переважаючі війська росіян.

Влітку 2023 року кардинально змінити ситуації не полі бої могли б багатоцільові винищувачі західного зразка F-16, які Україна сподівалася отримати ще цього року, але після численних перемовин домоглася лише того, що у жовтні українські пілоти лише розпочали навчання на даних літаках.

Враховуючи те, що через весняні затримки від союзників у постачанні зброї, росіяни значно укріпили свої позиції, замінували поля та окопалися, тапер навіть винищувачів F-16 кардинально навряд чи змінить ситуацію на полі бою, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"F-16 посилять стійкість України, щоб збільшити втрати армії РФ, і зміцнять ППО України. Але ми повинні розуміти, що немає жодної системи, яка б змінила фундаментально ситуацію на полі бою", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, наразі 11 країн офіційно сформували авіаційну коаліцію для допомоги в навчанні, а Нідерланди, Данія та Бельгія нададуть літаки. Проте, наразі Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.